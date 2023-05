Avec son nul contre Strasbourg (1-1), malgré l’ouverture du score de Lionel Messi, le PSG a été sacré champion de France pour la onzième fois de son histoire. Christophe Galtier, le coach parisien, a fait savoir qu’il ne fallait jamais banaliser un titre de champion.

« Il faut retenir ce onzième titre de champion de France du PSG. On le savoure à sa juste valeur. Il ne faut pas banaliser les titres. On l’a vu cet après-midi. Je regardais la Bundesliga, on voit comment c’est difficile d’être champion. Encore plus dans cette année-là. Ce qui m’a énormément fait plaisir, c’est les huit joueurs qui étaient quasiment absents ce soir ont fait le déplacement pour être avec l’équipe. Ça dénote un certain état d’esprit. C’est une performance. Les gens diront que c’est normal mais je dis que c’est une performance, d’autant plus qu’il y a un second qui a dépassé les 80 points, lance le coach au micro de Prime Video. Et à chaque fois que cela a été le cas, ça a été difficile pour Paris.«

« Il ne faut jamais banaliser un titre de champion »

Christophe Galtier qui s’est ensuite plus spécifiquement penché sur le match. « Ça a été maîtrisé, on a avait beaucoup d’absents. Je trouve que mes joueurs ont fait un match sérieux, appliqué. Strasbourg avait aussi besoin d’un résultat. Ici, il y a une ambiance extraordinaire. Évidemment qu’il y a beaucoup d’émotions. Il nous restera notre dernier match au Parc devant tous nos supporters. On va faire le maximum pour aller obtenir les 88 points, qui serait quand même un bon total de points pour un champion. À qui je pense actuellement ? Je pense à mon épouse, qui n’a pas eu une année difficile. Je pense aussi à Luis Campos, qui n’était pas ici ce soir. Il a été endeuillé cette semaine avec la perte de sa maman. Le titre lui appartient aussi. Ce sont les deux personnes à qui je pense. Mais je pense aussi à tous les joueurs, tous les supporters du Paris Saint-Germain. Tout n’a pas été parfait, bien évidemment, et on va analyser, faire le point, tirer des conclusions, pour que l’équipe s’améliore et que l’an prochain, cela soit de manière différente. Mais croyez-moi, il ne faut surtout pas le banaliser. Il ne faut jamais banaliser un titre de champion. »

« Il y a ce que les gens écrivent, disent et il y a ce que je vis moi au quotidien »

Le coach du PSG a ensuite été questionné sur ses deux titres, celui avec Lille et celui avec les Rouge & Bleu. « Plus difficile d’être champion avec le PSG ou Lille, meilleur d’être champion avec Lille ou le PSG ? Ce sont des plaisirs différents. Quand nous avons été champions avec le LOSC, c’était une performance incroyable de finir devant le Paris Saint-Germain. Mais être champion avec Paris, c’est une grande satisfaction parce qu’il y a beaucoup de pression dans une année particulière. Personnellement, je l’apprécie énormément. Mon avenir ? Je lis beaucoup de choses, j’entends beaucoup de choses. Et j’ai dit il y a 24 heures, il y a ce que les gens écrivent, disent et il y a ce que je vis moi au quotidien. »