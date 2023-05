« Le plus grand club de France est le PSG », le message de Mbappé après le sacre

Ce soir, grâce à son nul face à Strasbourg (1-1), le PSG a officialisé son titre de champion de France, le onzième de son histoire, un record. Kylian Mbappé a salué ce titre sur ses réseaux sociaux.

Même s’il n’a pas réussi le meilleur match de sa saison, Kylian Mbappé a offert une passe décisive à Lionel Messi. L’attaquant parisien n’a pas marqué et voit Alexandre Lacazette revenir à un but dans la course au meilleur buteur de la Ligue 1. Mais l’essentiel est là, le titre. C’est la sixième fois, la cinquième avec les Rouge & Bleu, qu’il est champion de France. À l’issue de la rencontre, il s’est exprimé sur cet accomplissement.

💬📱”Le plus grand club de France est le PARIS SAINT-GERMAIN” – Kylian Mbappé sur Instagram 😏❤️💙 pic.twitter.com/5th7LFCsH7 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 27, 2023

Neymar a aussi réagi à ce titre

Dans sa story Instagram, avec l’image postée par le PSG pour le 11e titre de champion de France, il a posté le message suivant : « Champion de France. 11e titre. Mesdames, messieurs, le monde, le plus grand club de France est le PARIS SAINT-GERMAIN. » Forfait jusqu’à la fin de la saison, Neymar n’a pour autant pas manqué cette rencontre. Sur ses réseaux sociaux, il s’est également réjoui de ce titre. « Numéro 1 en France« , a-t-il sobrement commenté.