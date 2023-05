Avec l’absence de Marquinhos, El Chadaille Bitshiabu était titulaire ce soir lors du match nul du PSG contre Strasbourg (1-1), qui a offert le titre de champion de France. Le titi parisien a été interrogé par Prime Video sur son ressenti sur ce titre record pour les Rouge & Bleu.

« Cette saison a été une saison formidable pour moi »

« Cette saison a été une saison formidable. Aujourd’hui, on a su concrétiser tout ce que l’on a fait depuis le début de la saison. Être champion c’est magnifique. L’ambiance dans les vestiaires ? Avant le match, on était tous très concentrés, on se disait qu’il fallait qu’on aille chercher le titre de champion de France. Dans les vestiaires c’est la folie. Tout le monde est en folie. C’est magnifique. Ma saison ? De l’apprentissage. Je suis très content d’avoir participé à ce titre de champion. Jouer avec Messi, Neymar et Mbappé ? Je pense que c’est une fois dans sa vie que l’on fait ça, côtoyer ce genre de joueurs. Ils donnaient des conseils ? Oui, surtout quand, nous, les jeunes ont est dans une période de crise, ils sont-là pour nous soutenir et ça c’est vraiment formidable. »