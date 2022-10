PSG / OM : les notes des Parisiens

C’était jour de match, et pas n’importe lequel, un Classique ! Le PSG, premier du classement, recevait l’OM, 3e, pouvait creuser l’écart en tête de la Ligue 1 en cas de succès. De leur côté les Marseillais pouvait revenir à la hauteur des Parisiens.



Le match commence à 1000 à l’heure avec deux grosses occasions de Messi… mais c’était le début du Pau Lopez show !

Le portier espagnol réalisera une 1e MT exceptionnelle. Et si ce n’est pas lui, c’est la barre qui repousse un coup franc stratosphérique de Messi.

Mais juste avant la mi-temps, Neymar ouvre la marque grâce à la première passe décisive de Mbappé de la saison. Le PSG mène 1-0 à la mi-temps et c’est largement mérité !



En deuxième période, les Marseillais poussent mais tombent sur un grand Gigio Donnarumma. Gigot se prend un carton rouge mérité après avoir tenté de ficeler Neymar (j’étais obligé de la faire). Le PSG pousse mais n’arrive pas à doubler la mise malgré une grosse domination !

Victoire 1-0, le PSG est plus que jamais en tête de la L1 et compte désormais 6 points d’avance sur l’OM !



Avez-vous été séduit par la performance du PSG ?

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 6 – Hakimi 5, Marquinhos 5, Mukiele 3.5, Bernat 3 – Vitinha 6,5, Verratti 6.5, Fabian Ruiz 7 – Messi 6.5, Mbappé 5,5, Neymar 6



Les notes de Mehdi Houzirane : Donnarumma 6 – Hakimi 4, Marquinhos 5 (c), Mukiele 3, Bernat 3 – Vitinha 6, Verratti 6, Fabian Ruiz 6 – Messi 7, Mbappé 6, Neymar 7



Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 6 – Hakimi 4, Marquinhos 5 (c), Mukiele 3, Bernat 3 – Vitinha 7 Verratti 6, Fabian Ruiz 6- Messi 7, Mbappé 6, Neymar 7



Les notes de Valentin Devillaire : Donnarumma 6 – Hakimi 5 Marquinhos 5 (c), Mukiele 4 Bernat 3,5 – Vitinha 6,5 Verratti 6,5 Fabian Ruiz 5 Messi 6,5 Mbappé 6,5 Neymar 7



Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 7 – Hakimi 5, Marquinhos 5.5, Mukiele 4, Bernat 3 – Vitinha 6.5, Verratti 6.5, Fabian Ruiz 6 – Messi 6.5, Mbappé 5.5, Neymar 6



Les notes de Mickael Rufet : Donnarumma 7 – Hakimi 5, Marquinhos 5.5, Mukiele 4, Bernat 3 – Vitinha 7, Verratti 6.5, Fabian Ruiz 5.5 – Messi 6.5, Mbappé 5.5, Neymar 6

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 7 – Hakimi 5, Marquinhos 5.5, Mukiele 4, Bernat 3 – Vitinha 6,5, Verratti 6.5, Fabian Ruiz 6,5 – Messi 6.5, Mbappé 6, Neymar 6,5