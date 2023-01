Pour la deuxième fois de suite à l’extérieur, le PSG s’est incliné ce soir sur la pelouse de Rennes (1-0) pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Il voit Lens revenir à trois points. Au micro de Prime Video, Christophe Galtier a fustigé l’attitude de ses joueurs sur le terrain.

La défaite

« Déçu de notre prestation. On a concédé beaucoup de situations et surtout on n’a rien créé. On a eu très peu de situation favorable. On s’est concentré à faire de la possession de balle et finalement, on a eu beaucoup trop de joueurs qui ont décroché entre les lignes sans avoir des joueurs assez haut pour fixer la ligne défensive rennaise. Évidemment que l’on savait que l’on pouvait être exposé au contre et à la transition. Mais à partir du moment où j’avais pris l’option de jouer avec trois défenseurs centraux, il aurait fallu que mon secteur offensif soit beaucoup plus haut, plus au contact de la défense rennaise même si le bloc rennais était très compact. Il aurait fallu avoir beaucoup plus de joueurs au contact de la défense rennaise et que nos pistons puissent avoir du monde dans la surface quand ils avaient fait la différence. Il y a beaucoup trop de situations de jeu qui n’ont pas été des occasions ou des situations offensives parce qu’il n’y avait une absence totale de présence dans la surface de réparation.«

Les blocs bas qui bloquent Neymar et Messi

« Évidemment, il y a toujours un plan sur mes deux joueurs, que ce soit Neymar ou Messi. Il y a toujours un plan mais on doit être capable de s’adapter pour trouver d’autres options. Est-ce que l’on doit complètement décrocher pour animer le jeu ? Que ce soit Leo qui décroche, il faut beaucoup plus de points de fixation en haut. Là, on n’en avait pas. Ney et Leo ont décroché ensemble dans des zones où il y avait du monde. Autant il y avait de la possession de balle autant il y avait très peu de situations offensives. Comment faire pour contourner les blocs bas ? Il faudra un juste équilibre mais il faudra retrouver de la percussion. Dans notre possession de balle, finalement, quand on donnait on ne proposait pas. On donnait, on restait en soutien. Il n’y a jamais eu de jeu vertical et ça il faut qu’on le retrouve. On l’avait trouvé à un certain moment. En ce moment, on a une absence de verticalité dans notre jeu. Une fois que l’on a donné le ballon, on doit proposer, être beaucoup plus en mouvement. On a quand même fait beaucoup de pousse ballon ce soir. »

La Coupe du monde a coupé notre élan ?

« Oui. Je disais hier que pendant huit semaines, le groupe a été complètement dispersé avec des joueurs à travers le monde, des joueurs qui ont pris d’autres principes de jeu avec leurs sélections, ce qui est tout à fait normal. On a eu deux séances cette semaine pour travailler avec tout le monde collectivement. Il va falloir qu’on puisse trouver du temps et on va en avoir du temps pour travailler collectivement et retrouver nos principes de jeu avec beaucoup plus de verticalité et avoir une meilleure animation. Il est très très important dans notre animation offensive que l’on est, à la fois du soutien, mais aussi des joueurs qui arrivent des lignes arrière, des milieux qui arrivent des lignes arrière pour que l’on puisse avoir la connexion entre nos trois offensifs. Il va y avoir du travail. On va aussi retravailler ce qui a été bien fait sur la première partie de saison. Après, est-ce que je suis inquiet en vue du match contre le Bayern Munich ? Il est à la fois proche et loin. On va se reconcentrer surtout sur les matches que nous avons. »