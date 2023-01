Rennes / PSG – les notes des joueurs parisiens

Le PSG s’est incliné ce soir sur la pelouse de Rennes dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1 (1-0). Un revers qui relance le suspens en championnat avec un Lens qui revient à trois points des Parisiens.

Dans un match une nouvelle fois insipide, les Parisiens se sont procurés très peu d’occasions, ne cadrant qu’une seule tentative en 90 minutes. Face à un bloc bas et compact, les joueurs de Christophe Galtier n’ont pas réussi à trouver la faille et se sont donc inclinés une deuxième fois en 15 jours. De retour avec une défense à trois, le PSG n’a pas assez utilisé les côtés pour déstabiliser la défense rennaise. Le porteur de balle avait aussi très peu de solutions, les autres joueurs étant trop statiques. Sans un grand Gianluigi Donnarumma, auteur de plusieurs grosses parades, la sanction aurait pu être plus lourde. Autre satisfaction de la rencontre, Warren Zaïre-Emery. Pour sa première titularisation en Ligue 1, le titi de 16 ans a montré de très belles choses et a souvent été au duel sans appréhension. Le reste de l’équipe n’a donc pas été à la hauteur de la rencontre. Il y a eu également du déchet dans les transmissions. Les Parisiens devront très vite se ressaisir s’ils ne veulent pas vivre une déconvenue en championnat.

Les notes de la rédaction de CS : Donnarumma 7 – Ramos 5, Marquinhos 5, Danilo 5,5 – Mukiele 5,5, Vitinha 4,5, Zaïre-Emery 6,5, Bernat 5,5 – Neymar 3, Messi 4, Ekitike 3,5