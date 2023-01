En clôture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Rennes (1-0). Les Parisiens enchaînent un deuxième revers de suite à l’extérieur et voient Lens revenir à trois points. Au micro de Prime Video, Marquinhos a évoqué ce deuxième revers de la saison.

« Ça fait deux défaites déjà dans cette nouvelle année. Il faut que l’on retrouve tout de suite plus de solidité, d’intensité dans les duels. Ce sont des matches qui se jouent dans les détails. Ils nous on fait payer ces petits détails. On a eu des occasions et on n’a pas réussi à marquer. Si on arrive à retrouver cette solidité, ça va aller mieux derrière. Moins d’automatisme ? Je pense. On est conscient que l’on doit les retrouver le plus vite possible. Ça commence à faire beaucoup de points qu’on laisse filer. Ce sont des points qui sont très importants en fin de saison, surtout à l’extérieur. On sait que ce sont des matches difficiles, il faut aller chercher des points. Les équipes derrière ne lâchent pas, Lens, Marseille. Il ne faut pas que l’on commence à perdre trop de points sinon on va être en difficulté après.«