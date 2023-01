Le PSG coule à Rennes et voit Lens revenir au classement

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), la 19e journée de Ligue 1 se clôturait par l’affiche entre le Stade Rennais et le PSG au Roazhon Park qui s’est conclue par une nouvelle défaite parisienne.

Le PSG affrontait le Stade Rennais pour ce qui était le choc de la 19e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Après sa défaite contre Lens et sa poussive victoire contre Angers, les Parisiens se devaient de réagir face au 4e du championnat… et on peut le dire que c’est raté. Après une première mi-temps soporifique, où les Rouge & Bleu ont attendu la 40e minute pour être dangereux pour la première fois, le second acte n’était pas meilleur… Amenait par un Warren Zaire-Emery vaillant pour sa première titularisation en L1, les hommes de Christophe Galtier n’ont pas propose grand chose et se font logiquement punir par Hamari Traoré peu après l’heure de jeu, profitant d’une erreur d’Achraf Hakimi. Entré en cours de jeu, Kylian Mbappé aura manqué une immense occasion d’égaliser quelques minutes plus tard. Le PSG tentera, timidement, de trouver la faille… sans succès. Nouvelle défaite, la deuxième en trois matches et surtout contre un adversaire direct en tête du classement. Le RC Lens revient à trois points des Rouge & Bleu. Vraiment très inquiétant à moins d’un mois d’affronter le Bayern Munich…

Le Live du match

00′ C’est parti dans cette rencontre !

01′ Gros pressing rennais sur les joueurs parisiens qui arrivent à s’en sortir

08′ Le PSG tente de jouer long mais a du déchet dans son jeu

17′ On va être honnête, on commence déjà à s’ennuyer dans cette partie

La première frappe parisienne du match signée Messi mais ça passe au-dessus

22′ Belle récupération de Vitinha aux 20 mètres qui frappe… Ça s’envole

27′ Kalimuendo, reprend bien un centre, de l’intérieur du pied mais sa reprise est bien sauvée par Donnarumma

32′ Donnarumma qui dégage bien un coup-franc dangereux, quelques secondes plus tard le portier italien capte tranquillement un ballon de Traoré

38′ Nouvelle frappe pour le Stade Rennais, cette fois-ci de Gouiri, mais bien dégagée à nouveau par Donnarumma

41′ Paris se réveille avec une gros cafouillage dans la surface adversaire, la balle est dégagée en catastrophe en corner

45 + 1 Mi-temps au Roazhon Park et comme trop souvent cette saison, les Parisiens sont décevants dans le jeu…

46′ Le match reprend sans changement

48′ Quel arrêt de Mandanda face à Danilo qui reprend un bon centre de la tête ! Allez il faut continuer

53′ Mukiele va sortir, il semble s’être blessé tout seul…

54′ Mbappé et Hakimi vont faire leur entrée !

Sortie d’Ekitike et Mukiele (blessé)

56′ Grosse frappe de Majer sur coup-franc et un nouveau bel arrêt de de Donnarumma

64′ But d’Hamari Traoré. 1-0 pour le Stade Rennais

68′ LE FACE À FACE MANQUÉ DE MBAPPÉ ! QUEL LOUPÉ…

81′ Centre au deuxième poteau pour Bernat, contrôle pointrine, frappe, belle envolée de Mandanda

La feuille de match de SRFC / PSG

19e journée de Ligue 1 – Stade : Roazon Park – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitre assistant : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Marc Bollengier – Assistance Video : Wilfried Bien et Abdelali Chaoui