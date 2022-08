Le PSG a livré un nouveau récital en Ligue 1. Opposés au LOSC, les Rouge & Bleu ont déroulé leur football avec un très large succès sur le score de 7-1. Grâce à un Neymar (2 buts et 3 passes décisives) et Kylian Mbappé (3 buts) en feu, les champions de France en titre continuent d’impressionner en ce début de saison. Après la rencontre, au micro de Prime Video, le gardien parisien – Gigio Donnarumma – a salué la belle performance de son équipe, même s’il regrette le but encaissé.

« Je ne suis pas content de ce but encaissé mais le plus important c’est d’avoir gagné »

« Nous sommes très contents, on a pris beaucoup de plaisir. Je ne suis pas content de ce but encaissé mais le plus important c’est d’avoir gagné. On a très bien joué. On a produit un très beau football. La performance des attaquants ? Oui, on a très bien joué et on a montré qu’on était très bon offensivement et défensivement. C’et toute l’équipe qui a montré un grand football, on a des grands joueurs. On travaille bien, donc ça se ressent sur le terrain et on est très contents de ça. »