Ce samedi après-midi, lors de la 22e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé contre Toulouse (2-1) au Parc des Princes. Après avoir été mené au score, le club de la capitale a réussi à retourner la situation, malgré une nouvelle blessure dans son effectif, celle de Renato Sanches. Au micro de Prime Video, Christophe Galtier s’est dit satisfait de la performance de son équipe.

« Satisfait de la victoire mais aussi satisfait de la performance. On a quand même en ce moment des vents contraires, notamment en première période avec une blessure assez rapide de Renato Sanches, le premier changement qui intervient rapidement. Sur le premier coup franc, on prend le but. On a été en difficulté sur des coups de pied arrêtés. Mais j’ai quand même trouvé que l’équipe, face à un bloc très bas, a essayé tout au long de la première période de créer, de se procurer des situations, à ouvrir un peu la défense toulousaine. Cela a été beaucoup mieux en deuxième période.

« En première mi-temps, Vitinha s’est mis un peu trop dans la zone de Leo«

Le coach du PSG qui a ensuite évoqué le système de jeu en 4-4-2 losange de son équipe et notamment du positionnement de Vitinha. « En première mi-temps, Vitinha s’est mis un peu trop dans la zone de Leo. J’ai insisté à la pause pour que Viti vienne un peu plus dans notre côté gauche pour libérer la zone préférentielle de Leo. Cela a un peu mieux équilibré nos attaques et cela a créé quelques brèches dans la défense toulousaine. J’avais aussi insisté sur le fait de pouvoir tirer de l’extérieur de la surface contre un bloc très bas et regroupé. On est arrivé à marquer même si on a souffert sur les coups de pied arrêtés. On a réussi à l’emporter avec des scénarios difficiles lors de ces deux derniers matches et des absences importantes. »

« Messi prend beaucoup d’initiative dans le jeu, dans l’animation »

Christophe Galtier qui a également parlé de Lionel Messi, auteur d’un nouveau match solide et d’un magnifique but cet après-midi. « Leo tient l’équipe. Il y a évidemment l’absence, pas que de deux joueurs, de Kylian et de Ney mais aussi de Marco Verratti, de Sergio Ramos. Il endosse ce rôle de leader. Il l’est de manière naturelle. Aujourd’hui et en milieu de semaine, il a évidemment beaucoup d’importance dans notre jeu, il est un repère important. Il prend beaucoup d’initiative dans le jeu, dans l’animation. Mais il faut encore plus lui donner le ballon.«

« Ruiz et Soler ? Je veux qu’ils soient sur leur bon pied »

Le coach du PSG a enfin évoqué les placements de Carlos Soler et Fabian Ruiz. « Je veux qu’ils soient sur leur bon pied s’il y a des plongées pour étirer les lignes défensives et qui soient sur leur bon pied à l’intérieur de la surface pour glisser des ballons ou center dans le dos de la défense ou des petits ballons en retrait. Je sais que Fabian a l’habitude de jouer faux pied, Carlos aussi à Valence. Mais Fabian a eu du mal à revenir à un certain moment et j’ai préféré le mettre sur son bon pied pour que l’on puisse avoir un peu plus de largeur, de plongée dans la défense adverse.«