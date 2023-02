PSG / Toulouse – Les notes des Parisiens

Le PSG a validé un précieux succès ce samedi en l’emportant face au Toulouse FC dans son antre du Parc des Princes (2-1, 22e journée de Ligue 1). Une partie qui a notamment vu briller Lionel Messi et, surtout, Achraf Hakimi.

Le PSG arrive clairement à un tournant de son exercice durant ce mois de février. C’est à l’issue de celui-ci que les hommes de Christophe Galtier auront un réel avant-goût de leur capacité à hausser le niveau au moment opportun. Et avant de croiser le fer avec des adversaires tels que l’Olympique de Marseille, le Bayern Munich ou l’AS Monaco, le club de la capitale devait, avant toute chose, convenablement aborder ses échéances moindres face à des équipes à sa portée. Et après une victoire glanée sur la pelouse de Montpellier (1-3, 21e journée de Ligue 1), les Rouge et Bleu ont enchaîné avec Toulouse. Une fois encore, tout n’a pas été simple mais grâce à des réalisations signées Achraf Hakimi (37′) et Lionel Messi (56′) les Parisiens repartent donc du Parc des Princes avec trois points supplémentaires dans leur escarcelle.

Les notes des joueurs du PSG face à Toulouse

Donnarumma : 6/10

Hakimi : 8/10

Marquinhos : 6/10

Danilo : 6/10

Bitshiabu : 4/10

Mendes : 5.5/10

Sanches : non noté

Ruiz : 5/10

Vitinha : 4.5/10

Soler : 3.5/10

Messi : 7.5/10

Ekitike : 5/10

Le fait du match : la blessure de Renato Sanches

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Renato Sanches. En grande difficulté dans le jeu, le Lusitanien enchaîne les pépins physiques avec une constance notable. Face à Toulouse, il a dû céder sa place à El Chadaille Bitshiabu dès la 14e minute de jeu. Une nouvelle blessure, après celle de Kylian Mbappé, qui pourrait causer de grosses migraines à Christophe Galtier. Car oui, avec une cartouche en moins dans son entrejeu, en plus des méformes de Vitinha et Carlos Soler, les options ne seront nullement pléthore durant ce mois de février extrêmement chargé. l’occasion, peut-être, de voir un certain Warren Zaïre-Emery grappiller plus de temps de jeu.

Le joueur à retenir : Achraf Hakimi

À l’inverse de son partenaire cité précédemment, Achraf Hakimi affiche un visage très attrayant depuis plusieurs sorties avec le PSG. Ce samedi, il a réitéré et a clairement été l’homme du match. Intenable sur son couloir droit, il a fait la misère à l’arrière-garde toulousaine. Ajoutez à cela un but sublime et une assist pour Lionel Messi, et vous comprenez que le Marocain a rendu une très belle copie. On l’a notamment senti libre, peut-être une conséquence de l’absence de la MNM lui permettant d’avoir plus de latitude sur son côté.

Le top : Lionel Messi

Seul rescapé de la triplette offensive parisienne, Lionel Messi s’est montré très intéressant sur le front de l’attaque. C’est très souvent par ses initiatives que la lumière s’est faite. S’il a pu être imprécis par moment, il a délivré les siens d’une frappe dont il a le secret juste avant l’heure de jeu. Il aurait même pu s’offrir un doublé en fin de rencontre, mais il s’est, une énième fois, heurté au poteau. Un match plein en somme.

Ils n’ont pas assez fait

Carlos Soler : le milieu de terrain ibère n’y arrive définitivement pas. On le sent perdu, presque hagard, sur le terrain. Son influence est bien trop faible sur le jeu. Il participe toutefois à l’égalisation du PSG en servant Achraf Hakimi. Un fait de match qui ne sauvera pourtant pas sa prestation globale.

Vitinha : On peine à reconnaître le Vitinha du début de saison. Capable de mettre une grosse intensité, de conserver la sphère face au pressing adverse et désireux de faire avancer le jeu de son équipe, l’ancien joueur du FC Porto fait, aujourd’hui, tout l’inverse. Cela s’est vérifié ce samedi face à Toulouse : Bien trop discret et pas assez spontané, on attend un sursaut de sa part très rapidement.

Bonus : les choix de Christophe Galtier

Le but ici n’est pas de critiquer outre mesure les choix du coach parisien, mais simplement de s’interroger. Lorsque Renato Sanches sort sur blessure, Christophe Galtier décide de lancer El Chadaille Bitshiabu. Un choix qui n’aura pas été payant puisque le titi a eu beaucoup de mal à entrer dans sa rencontre. Il est, en prime, fautif sur l’ouverture du score du Téfécé en commettant la faute amenant le but de Branco Van Den Boomen. Dans le même temps, auteur d’un quart d’heure très intéressant, Warren Zaïre-Emery n’est entré en jeu qu’à la 75e. Pour sa part, Ismaël Gharbi n’a pu faire son apparition qu’à la 88e. Deux joueurs qui auraient pu prendre place sur la pelouse du Parc des Princes un chouïa plus tôt afin d’amener un peu plus de fougue.