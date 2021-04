Galtier : “Sur un plan défensif, mes joueurs ont été très bons, très lucides”

Dans ce choc de la 31e journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné sur sa pelouse face au LOSC (0-1) et a perdu sa première place de leader au profit de son adversaire du soir. Les Dogues ont pu compter sur une réalisation de Jonathan David en début de match (20e). En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur lillois, Christophe Galtier, est revenu sur la prestation de son équipe, dans des propos rapportés par le site officiel du LOSC.

La victoire face au PSG

Galtier : “Je suis très fier de mes joueurs, cette victoire leur appartient, vraiment. Je leur avais dit, lors d’un rare long discours, qu’on avait bien joué contre l’Ajax (en Ligue Europa), et contre Paris (en Coupe de France)… mais qu’on a pourtant été éliminés les deux fois. Il fallait donc être précis, avec une grosse débauche d’énergie. Je les félicite. J’ai noté beaucoup plus d’équilibre, de densité, pour éviter d’être contrés par Paris. C’est ainsi que nous nous sommes préparés. Nous aurions dû être plus dangereux, en évitant la précipitation ; mais sur un plan défensif, mes joueurs ont été bons et lucides. Ils se sont donnés pour le collectif. “

Candidat pour le titre de champions de France ?

Galtier : “Nous sommes premiers avec 66 points à la 31e journée ; on est dans la bataille, mais je m’aperçois que Monaco, Lyon et Paris sont toujours là. Il y a quelques points qui nous séparent, je pense que c’est peu quand on sait qu’il reste 21 points à prendre. Mais je remarque que face aux grandes équipes, Monaco et Paris, on a su prendre 4 points ; j’espère donc que je verrai le même engagement avec les matchs face à Metz et Montpellier. On est bien dans la bagarre, oui.”

Les expulsions en fin de match (Neymar et Djalo)

Galtier : “Je n’ai pas senti de tension sur le banc, seulement de la détermination des deux côtés. C’était un match important pour les deux équipes, un match très engagé. Un joueur qui sort avec une cheville très abîmée (Jonathan David), un autre expulsé – à mon sens – trop rapidement. Vous savez, dans ces matchs, il y a de la nervosité, je ne pense pas qu’il y ait eu des gestes méchants de Neymar.”

Les changements par rapport à la défaite en Coupe de France

Galtier : “Beaucoup plus de densité dans le bloc-équipe. Beaucoup plus d’équilibre, pour leur donner le moins de profondeur possible. Mais on aurait pu être beaucoup plus dangereux. On aurait pu éviter d’être dans la précipitation. Sur un plan défensif, mes joueurs ont été très bons, très lucides.”

De son côté, le capitaine et défenseur central du LOSC, José Fonte, s’est également exprimé sur la victoire de son équipe au Parc des Princes, une première depuis 25 ans. “On est contents, c’est normal. Le match était difficile, mais nous sommes restés concentrés. Notre force, c’est de jouer compacts et solidaires ; quand on fait ça, on gagne. Mais il reste sept matchs, il faut continuer avec cette attitude. Avec cette force, que nous avons. Il reste 21 points à prendre, mais il faut rester tranquilles. Nous sommes dans la guerre, c’est la vérité, mais il faut rester calme. Contre Paris, contre Neymar, Mbappé, Di Maria, il faut être agressif, montrer que c’est une guerre. On l’a fait, on a montré notre envie de continuer au plus haut du championnat, je suis content de la performance de tout le monde. Contre Nîmes, on avait trop oublié notre solidité, la défense ensemble ; on doit reproduire sept fois ce qu’on a fait aujourd’hui.”