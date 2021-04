Ligue 1 – L’OL concède le match nul face au RC Lens (1-1)

Cette journée de samedi était consacrée à la course au titre en Ligue 1. Quatre équipes sont encore en lice pour le titre de champions France 2020-2021 : le LOSC, le PSG, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais. Et après la victoire de l’AS Monaco face au FC Metz (4-0) et la défaite du PSG contre le LOSC (0-1), l’Olympique Lyonnais avait pour objectif de rester au contact de ses concurrents. Pour cela, les Lyonnais devaient venir à bout du RC Lens. Pour cette rencontre, Garcia avait aligné son équipe en 4-3-3 avec un trio offensif, Toko-Ekambi-Depay-Kadewere. Du côté Lensois, Kalimuendo, prêté par le PSG, est resté sur le banc.

Dans un premier acte marqué par une domination lensoise, les Sang et Or se sont vus refuser un but suite à une frappe de Doucouré déviée par le bras de Sotoca (34e). Malgré une belle occasion de Depay juste avant la pause, les Gones ont déçu lors de cette première période. Au retour des vestiaires, Lopes s’est interposé face à une frappe de Fofana (46e). Malgré quelques situations dangereuses provoquées par Toko-Ekambi (50e, 56e), Kadewere (63e) et Depay (64e), le RC Lens a ouvert le score par l’intermédiaire de Clauss (1-0, 65e). À un quart d’heure de la fin de la rencontre, Kadewere a manqué son face-à-face (74e). Finalement, les Lyonnais sont parvenus à égaliser grâce à Paquetá (1-1, 81e). Avec ce match nul (1-1), l’OLympique Lyonnais est quatrième au classement (61 pts), derrière l’AS Monaco (3e, 62 pts), le PSG (2e, 63 pts) et le LOSC (1er, 66 pts). De son côté, le RC Lens est 5e avec 49 unités.

XI de Lens (3-5-2) : Leca – Gradit, Badé, Fortès (Boura, 66e) – Clauss, Cahuzac, Doucouré (Mauricio, 90e+4), Fofana, Haïdara – Sotoca (Banza, 76e), Kakuta

XI de Lyon (4-3-3) : Lopes – Dubois (De Sciglio, 59e), Marcelo, Denayer, Cornet – Guimaraes (Caqueret, 59e), Mendes (Slimani, 70e), Paqueta – Kadewere, Depay (c), Toko Ekambi