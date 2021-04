Pochettino : “Je ne suis pas inquiet car il y a encore un mois de compétition”

Huit défaites cette saison en Ligue 1, dont trois d’affilée au Parc des Princes, c’est le bilan du PSG alors qu’il reste encore sept journées à disputer dans cette saison 2020-2021. Le club de la capitale a réalisé la plus mauvaise opération de cette 31e journée de Ligue 1, après sa défaite face au LOSC (0-1). Les Rouge et Bleu perdent par la même occasion la tête du championnat au profit de leur adversaire du soir. Mais l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, n’est pas inquiet pour son équipe, comme il l’a exprimé en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par Goal.com et le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi.

“Je suis déçu du match, de la performance de l’équipe, d’avoir perdu trois points. Je ne suis pas inquiet car il y a encore un mois de compétition mais on devra se battre jusqu’au bout (…) On n’arrive pas à trouver la régularité qu’on souhaite. Il y a beaucoup de circonstances, ce n’est pas une excuse mais on a des hauts et des bas qui nous empêchent d’avoir cette régularité. Personne n’est content après ce match. Même si nous méritions le nul je pense pour notre domination, nos chances en deuxième période”, a commenté Mauricio Pochettino après la défaite face au LOSC (0-1). “Depuis trois mois, on travaille, mais il y a une situation qui nous empêche un peu de travailler avec cette équipe comme on le voudrait. Après Lyon, tout était positif autour de l’équipe mais tout change d’un match après l’autre.”

Au micro de Canal Plus, l’entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, est également revenu sur la défaite de son équipe. “On a perdu le match mais nous ne méritons pas de le perdre. Je pense que nous méritons au moins le match nul, mais c’est le football on doit accepter cela. On a joué contre une équipe qui était venue pour défendre et pour jouer en transition. Après le but que nous avons concédé, le match était dans la situation qu’ils voulaient. Juste trois points perdus et rien de plus ? Oui, on doit le prendre comme ça. On peut encore rattraper notre retard.”