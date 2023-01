Lors du match entre le PSG et Châteauroux en 32es de finale de Coupe de France, Christophe Galtier avait décidé de titulariser trois titis, El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi. Ce dernier a été l’un des meilleurs joueurs du match (noté 6 par la rédaction de CS) avec notamment une très belle passe décisive sur l’ouverture du score d’Hugo Ekitike. Le jeune milieu de terrain n’a pas caché sa joie de pouvoir jouer avec son club formateur.

« Oui, satisfait et content pour la victoire et la qualification. Et sur un point de vue personnel je suis content d’aider l’équipe avec cette passe décisive, savoure le titi du PSG au micro de BeIN Sports 1. Il n’y a pas de petit match. Et s’il y avait de la pression, c’est une pression positive. Ici, on a tout pour être performant. Je suis dans ma ville, je joue avec des tops joueurs. Il y a tout qui est réuni. On est contents d’avoir pu jouer aujourd’hui. Ensuite, on verra, on espère avoir de plus en plus de minutes. C’est un plaisir, en tout cas, à chaque fois de porter ce maillot. Ça fait un an et demi que je suis dans le groupe pro, j’ai progressé et avec ces grands joueurs je ne peux que progresser.«