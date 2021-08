Gameiro : “Ça va être un kif de retrouver le Parc des Princes”

Ce soir (21h sur Canal Plus Sport), le PSG affrontera le RC Strasbourg Alsace (2ème journée de Ligue 1) pour son retour au Parc des Princes. Un match qui aura une saveur particulière pour Kevin Gameiro, qui a retrouvé son club formateur cet été. En effet, l’ancien attaquant des Rouge & Bleu (2011-2013) a été l’une des premières recrues de l’ère QSI. Dans un entretien accordé au Parisien, le joueur de 34 ans a évoqué sa période parisienne, l’arrivée de Lionel Messi et son retour au Parc des Princes. Extraits choisis.

Ses retrouvailles avec le Parc des Princes

Gameiro : “Si j’ai choisi de revenir en Ligue 1, c’est pour vivre ce genre de moments. Ça va être un kif de retrouver le Parc des Princes, d’entendre les supporteurs chanter. C’est mon stade depuis que je suis tout petit. C’est au Parc que j’ai effectué mes débuts en pros avec Strasbourg à 18 ans. Y revenir dès la 2e journée pour mon retour en France, c’est un joli clin d’œil.”

Des regrets d’être resté seulement deux saisons au PSG ?

Gameiro : “En jouant au PSG, j’ai accompli un rêve d’enfant. Il y avait de grands joueurs et j’ai toujours donné mon maximum. Quand tu as la chance de jouer avec des Ibra ou Beckham, tu prends forcément des choses chez eux. C’est aussi une fierté d’avoir été dans l’équipe qui a remporté le titre de champion de France (en 2013) que tout le monde attendait depuis si longtemps (depuis 1994, ndlr).”

L’arrivée de Lionel Messi en Ligue 1

Gameiro : “Personne n’aurait imaginé que Messi signe un jour en Ligue 1. Paris a tenté le coup et a réussi à le faire sortir du Barça, ce qui paraissait impossible. Moi, je suis heureux de le voir au PSG. C’est une chance pour Paris et la Ligue 1 d’avoir Messi. Avec cette équipe, le PSG n’aura pas le droit à l’erreur en championnat. Ils ont plusieurs longueurs d’avance (…) Moi qui le voyais chaque semaine en Liga (FC Séville, Atlético de Madrid et Valence, ndlr), je peux vous dire qu’il est toujours au top ! C’est un génie et il n’a rien perdu de son pouvoir d’accélération. Il peut marquer ou faire une passe à tout moment.”