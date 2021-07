Gameiro sur son transfert avorté à l’OM : “Un contexte particulier quand on est un ancien Parisien”

Kevin Gameiro fait son retour la Ligue 1. Huit ans après son départ du PSG, l’attaquant de 34 ans retrouve son club formateur : le RC Strasbourg Alsace. Après plusieurs expériences en Espagne (FC Séville, Atlético de Madrid et Valence), l’ancien Parisien a paraphé un contrat de deux saisons avec l’équipe alsacienne. Proche de s’engager avec l’OM lors de ce mercato estival, le quadruple vainqueur de la Ligue Europa a finalement opté pour son club formateur. Présenté en conférence de presse ce mardi, l’ancien international français a indiqué que son passé récent au PSG pouvait expliquer en partie ce transfert avorté à l’OM.

“Ne pas aller à Marseille, c’est un choix, on ne va pas la refaire. J’ai beaucoup discuté avec le président et le coach là-bas. On sait que c’est un contexte particulier, d’autant plus quand on est un ancien Parisien. C’était un choix plus personnel parce que je pense que les ambitions sont aussi très élevées là-bas. C’est un choix personnel tout simplement, c’est pour ça que j’ai refusé l’offre de Marseille”, a déclaré Kevin Gameiro avant de revenir sur ses ambitions avec le RCSA, dans des propos rapportés par Foot Mercato. “Je suis pas encore en pré-retraite, si j’ai choisi ce projet, c’est que j’ai envie de prendre du plaisir et de marquer des buts pendant encore deux, trois ans. Montrer au président, au coach et à tous les Alsaciens qu’ils peuvent compter sur moi. Il y a de la pression partout, ça fait partie du métier.”

Kevin Gameiro aura l’occasion de retrouver son ancien club dans quelques semaines. En effet, le PSG et le RC Strasbourg s’affronteront au Parc des Princes le 15 août prochain à l’occasion de la 2ème journée de Ligue 1.