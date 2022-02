Quel onze du PSG face à l’AS Saint-Etienne ?

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG retrouve le Parc des Princes pour affronter l’AS Saint-Etienne, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Après leur défaite la semaine passée sur la pelouse du FC Nantes (1-3), les hommes de Mauricio Pochettino voudront renouer avec la victoire. En face, les Verts de Pascal Dupraz restent sur une bonne série de quatre matches sans défaite (3 victoires et 1 nul). Et pour cette rencontre, le coach parisien sera privé de certains éléments.

Comme ces dernières semaines, Sergio Ramos est encore forfait et soigne toujours sa lésion du mollet droit. À cela s’ajoutent les absences sur blessure d’Ander Herrera (gêne musculaire) et Leandro Paredes (adducteurs) ainsi que la suspension de Marco Verratti pour accumulation de cartons jaunes (3 en 10 matches). Ainsi, le milieu de terrain devrait être composé de Danilo Pereira, Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum. Si Keylor Navas est pressenti pour disputer cette rencontre, il devrait être protégé par la défense type : Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. En attaque, le trio offensif Neymar Jr, Leo Messi et Kylian Mbappé (suspendu le 5 mars face à l’OGC Nice) sera aligné pour la dernière fois avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid, le 9 mars prochain. Une dernière chance afin de parfaire leurs automatismes avant ce choc européen.