Ollé-Nicolle : “Il va falloir être performant sur les dix mois de compétition”

Après quelques semaines de repos, les Féminines du PSG ont retrouvé le chemin de l’entraînement le week-end dernier. Et pour cette saison 2021-2022, les Parisiennes auront pour objectif de conserver leur titre de championnes de France et également de remporter l’UEFA Women’s Champions League. De son côté, le nouvel entraîneur des Rouge & Bleu – Didier Ollé-Nicolle – a dirigé ses premiers entraînements avec le groupe professionnel. Sur le site officiel du club, le nouveau coach s’est exprimé sur ce début de préparation.

“Il y a d’abord eu les tests physiques, et depuis samedi, nous avons commencé le travail de préparation. Nous faisons deux séances par jour, pour retrouver les sensations techniques notamment. Il y a de grosses échéances qui nous attendent, il va falloir être performant sur les dix mois de compétition”, a déclaré Didier Ollé-Nicolle. “Le programme est varié, mais je veux que les filles aient une partie de leur entraînement axée athlétique, et une autre axée sur la technique et les sensations avec le ballon, c’est une bonne préparation.”

L’entraîneur des Féminines du PSG a notamment été questionné sur ses premiers échanges avec les joueuses. “Je découvre le groupe, il est un peu tôt pour tirer des conclusions. J’ai laissé la main au préparateur physique parce que c’est la période importante pour retrouver sa condition. Je laisse aussi mes adjoints prendre des initiatives, pour que je puisse prendre un peu plus de recul pour découvrir les joueuses.” Pour rappel, les Parisiennes disputeront leur premier match amical face à Bordeaux le 30 juillet prochain.

De son côté, le journaliste de RMC Sport – Loïc Tanzi – a indiqué que le club de la capitale devrait prochainement recruter au poste de gardien. “L’agent de Celin Bizet est resté en France pour finaliser l’arrivée d’une gardienne internationale.”