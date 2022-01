Le PSG s’est largement imposé ce soir – au Parc des Princes – contre Reims (4-0) en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Les Parisiens poursuivent leur belle saison en championnat. Mauricio Pochettino estime que son équipe n’a pas joué comme elle le souhaitait en première mi-temps.

« On n’a pas joué comme on voulait le faire en première mi-temps. On a bien commencé le match et ensuite on a fait beaucoup d’erreurs. Reims a eu pas mal de situations mais en deuxième période, on a mieux joué avec plus de pressing et de présence, salue l’entraîneur du PSG pour Prime Video. On a réussi à trouver des espaces. Quand on a marqué, on a compris que l’on pouvait aller vite de l’avant. On doit aller étape par étape, match après match parce qu’il y a plein de choses qui peuvent arriver. On n’a pas toujours beaucoup de temps pour travailler. Mais dès que l’on peut tirer avantage d’une situation, on le fait et c’est bien pour l’équipe.«

L’entraîneur du PSG qui a également été interrogé sur la prestation de Sergio Ramos ce soir. « Je suis content pour lui. C’est important pour lui de finir un match. En plus, avec son but, il a validé tout ça. On lui a demandé et il a dit qu’il pouvait finir. On va encore travailler sa forme physique. Kimpembe ou Ramos contre le Real ? Le plus important c’est que tous les joueurs soient disponibles au maximum pour avoir le choix. »

Mauricio Pochettino qui a enfin botté en touche au moment d’évoquer une possible arrivée de Tanguy Ndombele au PSG. « Je ne parle pas des joueurs des autres clubs. Mais tout est ouvert pour progresser. Il reste une semaine.«