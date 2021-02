Garcia : “Etre champion avec Lyon, ce serait plus fort compte tenu de la présence du PSG”

Dix ans après le titre de champion de France avec Lille, Rudi Garcia a le secret espoir de décrocher le graal hexagonal avec l’Olympique Lyonnais. Deuxième à trois point du LOSC, Lyon fait la course devant le PSG. Et c’est justement la possibilité de battre Paris sur 38 journées qui excite particulièrement le technicien. “Le premier titre, c’est comme le premier amour, il vous marque à tout jamais. Mais, oui, être champion avec Lyon, ce serait plus fort compte tenu de la présence du PSG qui doit gagner le titre chaque année. Mais, pour l’instant, le classement dit que nous ne sommes pas en tête ! (sourire)”, commente Rudi Garcia dans France Football. La fin de saison s’annonce intense. Il reste douze journées à disputer en Ligue 1.