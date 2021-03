C’est un énorme choc domestique que nous propose la Ligue 1 ce soir. Ex-aequo à 60 points, Lyon et le PSG ont l’opportunité en cas de victoire de revenir à hauteur de Lille (défait 1-2 par Nîmes), de laisser Monaco (4e) à quatre points et de mettre l’adversaire du jour à trois unités. Une aubaine. Reste à savoir si Gones et Parisiens en profiteront ou s’ils se sépareront avec un nul qui réjouirait le Rocher. Lyon et le PSG vont évoluer en 4-3-3. Neymar débute sur le banc. Moise Kean enchaîne, mais dans une position de n°9.

Fil du match

Le match part fort. Dès la 6e minute Mbappé enrhume Marcelo puis centre pour Kean qui reprend, Lopes repousse. A la 15e minute, le PSG ouvre la marque par Kylian Mbappé après une faille créée par Kean et une première frappe de Verratti. Paris continue de se montrer dangereux pas Kean puis Di Maria (23e). A la demi-heure, centre de Kimpembe, remise de Marquinhos et reprise en demi-volée puissante de Danilo pour le 2-0 ! Epatant ! Une première période de haut niveau pour le PSG avec une bonne agressivité, de l’intensité. 2-0 à la pause, il faut poursuivre ainsi !! Et c’est le cas… Coup franc excentré de Di Maria (47e) que personne ne touche et qui va dans le petit filet de Lopes (0-3). A la 51e minute, Navas y va de sa parade sur une frappe de Kadewere. Dans la foulée, Verratti lance Mbappé au but. L’attaquant inscrit son 100e but en Ligue 1, et ça fait 4-0 ! A la 55e minute, Gana Gueye manque le ballon du 5-0. Entré en jeu, Islam Slimani réduit l’écart d’une frappe puissante (1-4, 62e). Un peu avant la 70e minute, suite à une occasion, Mbappé demande à sortir, il est remplacé par Neymar. Le rythme baisse et Lyon marque une nouvelle fois par Cornet (81e) avec une mauvaise défense de Florenzi. A la 83e minute, il faut une grosse parade de Navas sur une frappe de Slimani pour garder l’écart. On en reste là. Victoire 4-2 du PSG à Lyon. Le match qu’il fallait absolument gagner, Paris l’a fait. Il est leader. Il faudra en faire autant après la trêve internationale contre Lille au Parc des Princes, juste avant d’aller à Munich.

Feuille de match du OL / PSG

30e journée de Ligue 1 Uber Eats | Dimanche 21 mars 2021 à 21 heures au Groupama Stadium (Décines) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Turpin | VAR : Wattellier et Coué | Buts : Mbappé (15e et 52e), Danilo (30e), Di Maria (47e), Slimani (62e), Cornet (81e) | Avertissements : Kadewere (40e), Diomandé (91e)