Garétier et le « long déclin » de Mauro Icardi au PSG

Après des débuts tonitruants sous le maillot du PSG lors de la saison 2019-2020, Mauro Icardi a peu à peu baissé de régime avant de complètement disparaitre ces derniers mois. L’attaquant argentin est le fantôme de lui-même et ses problèmes extra-sportifs n’arrangent rien. Geoffroy Garétier est revenu sur cette descente aux enfers.

« C’est un petit peu mystérieux parce qu’il y a eu deux visages d’Icardi. Il faut se rappeler que quand il arrive, il prend la place de Cavani et on dit qu’il a de meilleures affinités avec les stars que Cavani et il marque 17 buts en 20 matches. C’est formidable, on se dit que le PSG a trouvé son numéro 9 et il n’a pas passé l’hiver en fait, rappelle le journaliste sur le plateau du Late Football Club. Après, ça a été un très long déclin. Il a été borduré, condamné à des matches moins importants, notamment en Coupe de France. Sans parler de sa vie privée, qui – forcément – a joué. Icardi, c’est la cinquième roue du carrosse. »