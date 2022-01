El Chadaille Bitshiabu est l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG. Le défenseur central de 16 ans a fait ses premiers pas avec l’équipe première contre l’Entente Feignies Aulnoye en 32es de finale de Coupe de France. Il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à jouer en professionnel. À 16 ans, 7 mois et 3 jours, il efface des tablettes Kingsley Coman, qui avait joué sa première avec les pros du club de la capitale à 16 ans, 8 mois et 4 jours. Ce mardi, il a accordé un long entretien à France Bleu Paris. Extraits choisis.

Son premier contrat professionnel

« Je me suis dit que c’est une nouvelle aventure qui va commencer. Que maintenant ce ne sera plus la rigolade et que c’est le monde professionnel pour moi et que ce n’est pas une finalité mais une nouvelle aventure. Je suis au quotidien avec les professionnels. Quand je ne suis pas présent dans le groupe pour le match, je reviens avec les U19 pour toujours avoir du temps de jeu. Confortable pour toi ces allers-retours ? Pour moi, c’est très très bien. Je peux gratter du temps de jeu pour m’améliorer et toujours avoir ce plaisir de jouer au football.«

Mauricio Pochettino

« On est très observé. Il ne parle pas beaucoup mais il observe beaucoup. C’est surtout vers la fin qu’il te prend à l’écart et qu’il te parle. Je sens qu’il ne regarde pas que moi mais les jeunes aussi. Son côté humain ? Oui, on a ce sentiment-là avec lui.«

Défendre sur Messi à l’entraînement

« On n’a pas beaucoup eu de duels mais j’en ai gagné un. Mais c’est très très compliqué. C’est quand même Lionel Messi !«

Marquinhos

« Marquinhos est quelqu’un qui m’apporte beaucoup. Il me donne beaucoup de conseils. Quand je ne comprends pas un exercice ou où me positionner, il sera toujours là en train de m’expliquer et me dire comment faire. […]C’est quelqu’un qui va toujours t’encourager, il ne va jamais te laisser faire n’importe quoi.«

Kimpembe

« Il me donne beaucoup de conseils. Presnel, c’est quelqu’un avec qui je me suis très très bien entendu. C’est comme mon grand frère. Franchement, je kiffe le lien que l’on a.«

Sergio Ramos

« Il me parle en anglais. Je comprends un peu l’anglais et l’espagnol. Quand je suis dans son équipe à l’entraînement, c’est plus tactique. Il observe le jeu. Il dit au bon moment où il faut avancer où il faut coulisser. Lui, c’est un meneur de jeu.«