Dans une période compliquée à cause du Covid (deux reports des OL/PSG), Corinne Diacre a annoncé à 11 heures sa liste des convoquées pour les matches des Bleues face à l’Angleterre (9 avril) et les Etats-Unis (13 avril). On y retrouve les incontournables du PSG : Perle Morroni, Grace Geyoro, Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Les Lyonnaises à l’isolement avec l’OL pour cause de Covid au club (Karchaoui, Henry, Le Sommer) font partie de la liste élargie à 26. Ce qui n’est pas le cas de Wendie Renard, Amel Majri ou encore Delphine Cascarino (parmi les 10 Lyonnaises positives). “Moi, je suis sélectionneure de l’équipe de France. Le problème c’est que deux équipes françaises s’affrontent en Ligue des champions. Mais je vais être égoïste et aligner deux équipes performantes sur les deux matches face à l’Angleterre et les États-Unis”, a prévenu Corinne Diacre. Le match retour d’UEFA Women’s Champions League entre l’OL et le PSG se jouera normalement le 18 avril.