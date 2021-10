Garétier : « Le Parc des Princes est un stade pacifié »

Depuis le début de la saison, il y a beaucoup d’incidents dans les stades avec les supporters. Les derniers en date, l’intrusion d’un individu et les projectiles lancés sur les joueurs du PSG lors du Classico de dimanche soir. Pour Geoffroy Garétier, on devrait regarder du côté du Parc des Princes « un stade pacifié« .

« Il faudrait se rappeler comment cela s’est passé au parc des Princes avec les Ultras à partir du plan Leproux. Ce que l’on voudrait éviter, c’est qu’une tragédie de ce type survienne, s’inquiète le journaliste dans le Late Football Club. Quand à Marseille, on a quelqu’un qui rentre sur le terrain pour aller défendre sur Messi, on est à ça. On rentre n’importe quoi dans les stades. Quand je vois que l’on va demander à la Ligue de former des stadiers. Mais qui va former la Ligue pour former les stadiers ? Personne, c’est impossible. […]En gros, on est tout prêt d’une tragédie. Et pour éviter ça, il faut aller voir ce qui ont vécu ça. Et aujourd’hui, fort est de constater que le Parc des Princes – avec tous les défauts – est un stade pacifié. J’ai envie de dire que peut-être là aussi il y a des trucs à changer.«