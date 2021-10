Revue de Presse PSG : Leonardo, Mbappé, Bleus, UWCL…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 6 octobre. L’avenir de Kylian Mbappé et la sortie médiatique de Leonardo, le numéro 7 parisien de nouveau ambitieux avec l’Equipe de France puis le début de l’UEFA Women’s Champions League pour les Féminines du PSG.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la sortie médiatique de Leonardo suite aux déclarations du président du Real Madrid, Florentino Perez, au sujet de Kylian Mbappé. Dans les colonnes du quotidien sportif, le directeur sportif du PSG a rappelé que « la période du mercato est terminée et qu’une saison est en cours. Il y a des matches et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que cela cesse ! » Si le club de la capitale a conscience que son numéro 7 avait des envies de départ lors du mercato d’été, « il n’a pas renoncé à le convaincre de poursuivre l’aventure sous ses couleurs. » De son côté, l’entourage de Florentino Pérez reste plutôt confiant dans ce dossier : « Il y a une tranquillité absolue au club concernant Mbappé. Quand deux beaux partis ont la même volonté, le mariage est inéluctable. » Cependant aucun accord existe entre le Real Madrid et le joueur et des « discussions pourraient même reprendre à l’issue de la trêve internationale pour relancer l’idée d’une prolongation. »

Le quotidien sportif revient également sur le cambriolage survenu chez Ángel Di María le 14 mars derniers lors de PSG / Nantes. Ce lundi, quatre suspects, âgés de 25 à 30 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue par les policiers de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne car « ils sont soupçonnés d’avoir participé à cet audacieux fric-frac. » Ces individus sont également entendus pour une tentative de cambriolage chez Julian Draxler entre fin février et début mars.

De son côté, Le Parisien revient sur Kylian Mbappé qui souhaite redevenir ambitieux avec l’Equipe de France. Après un Euro marqué par un pénalty manqué face à la Suisse, le peu de soutien de ses coéquipiers et un différend avec Olivier Giroud quelques jours avant le début de la compétition, l’international français ressentait une pression négative autour de lui et « cette accumulation a fini par créer une forme de lassitude, d’usure. » Et selon les informations du Parisien, « Mbappé a voulu mettre les Bleus sur pause après l’Euro, fatigué de ce cyclone dans lequel il s’est retrouvé, une parenthèse à la durée indéterminée. » Un coup de mou qui n’aura pas duré plus de 48 heures avant de retrouver ses ambitions selon l’entourage du joueur. Après avoir manqué les deux derniers matches des Bleus en raison d’une douleur à un mollet, le joueur du PSG « entend le réaffirmer cette semaine en décrochant un nouveau titre avec l’équipe de France » en Ligue des Nations.

Le quotidien francilien revient également sur le match des Féminines du PSG ce mercredi (21h sur Youtube et DAZN) sur la pelouse synthétique de l’équipe islandaise de Breidablik. Outre le premier match de Ligue des champions de la saison, cette affiche est « la première de la phase de groupes de cette compétition, qui voit son format évoluer pour se rapprocher du modèle masculin. » Les Parisiennes affronteront également le Real Madrid et Kharkiv dans cette poule. Dans un groupe abordable, les Parisiennes « devraient se qualifier sans encombre pour les quarts de finale. » Mais pour espérer faire un meilleur parcours que la saison passée (demi-finale face à Barcelone), le club de la capitale « devra identifier et puis corriger les erreurs effectuées », comme le rapporte Grace Geyoro : « On a appris. Ce n’était pas forcément des petites erreurs mais plutôt des petits manques à certains moments clés. »