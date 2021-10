Le PSG et ses supporters pensaient avoir du répit pendant cette trêve internationale… Il n’en est rien ! Dans des interviews consacrées à RMC Sport et L’Équipe, Kylian Mbappé a partagé ses envies de départ et les coulisses des négociations lors du dernier mercato. Comme il l’a partagé au quotidien sportif, il ne souhaitait qu’une chose : rejoindre le Real Madrid.

Présent au sein de la rédaction du média El Debate, Florentino Perez a été interrogé sur de nombreux sujets concernant l’avenir du club madrilène. Logiquement le sujet Mbappé a été mis sur le table et la question d’une arrivée prochaine dans la capitale espagnole a été posée. Suite à ça, le président Merengue a déclaré : « En janvier, nous aurons des nouvelles de Mbappé. Nous espérons qu’au 1er janvier, la situation de Kylian Mbappé sera pleinement résolue. »

Coup de bluff ou véritable négociations en cours avec le clan du joueur ? Le PSG va-t-il répondre à ces nombreuses déclarations ? À suivre dans les prochains épisodes…

MAJ 13h23 : Interrogé par RMC Sport, le président du Real Madrid a tenu à faire machine arrière suite à la déclaration partagée par le média El Debate : « Mes propos ont été mal interprétés. Ce que j’ai dit est qu’iI faut attendre l’année prochaine pour avoir des nouvelles et ce, toujours dans le respect du PSG avec lequel nous entretenons de bonnes relations. »