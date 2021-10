Bernardoni : « Ils n’ont pas besoin de ça, c’est frustrant »

L’action du penalty accordé au PSG en fin de match contre Angers (2-1) fait beaucoup parler. Quelques secondes avant la faute de main de Pierrick Capelle, Mauro Icardi a fait une faute sur Romain Thomas. Mais après consultation de la VAR, l’arbitre du match – Bastien Dechepy – a accordé ce penalty. Un arbitrage que n’a pas compris Paul Bernardoni. « L’action du penalty? Je vois tout de suite la main, c’est pour ça que je relance très vite, avoue le gardien angevin en zone mixte. Après il y a faute, même Icardi le dit. On m’a dit qu’il y avait un léger hors jeu sur le premier but, ça fait beaucoup. On les a fait déjouer, ils n’ont pas besoin de ça. C’est frustrant.«