Wijnaldum pas inclus dans les négociations pour Ndombele

Le lundi 31 janvier à 23h59, le mercato hivernal fermera ses portes. Et à ce jour, un nom revient avec insistance pour renforcer l’effectif du PSG au milieu de terrain : Tanguy Ndombele. Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Spurs, l’international français ne rentre pas dans les plans d’Antonio Conte et s’entraîne à l’écart du groupe depuis plusieurs jours. Également pris en grippe par certains supporters, le milieu de 25 ans n’a plus disputé la moindre minute depuis le 9 janvier dernier. Ainsi, une arrivée à Paris est donc privilégiée par le joueur et ses représentants discuteraient déjà avec les dirigeants parisiens.

De son côté, Tottenham ne ferme pas la porte à un départ et deux solutions sont envisagées : un prêt avec option d’achat et une prise en charge de l’intégralité du salaire par le PSG ou un échange de joueurs. Concernant la deuxième option, Leandro Paredes aurait refusé de rejoindre les Spurs selon certaines sources. Le nom de Georginio Wijnaldum a également été annoncé pour cet échange de joueurs. Mais comme le rapporte Fabrizio Romano, « Gini Wijnaldum n’est actuellement pas inclus dans le cadre de la négociation avec le PSG » pour l’arrivée du Français de 25 ans. En parallèle, Tottenham et le club parisien ont continué à discuter ce lundi pour se mettre d’accord sur un prêt de Tanguy Ndombele.

Une information également confirmée par le journaliste de Sky Sport News, Florian Plettenberg. « Il n’y a actuellement aucune discussion avec Tottenham » pour Georginio Wijnaldum. De plus, des sources proches du joueur confirme que l’international néerlandais veut au moins rester au PSG jusqu’à l’été.

Actuellement blessé à la cheville, Georginio Wijnaldum – sous contrat jusqu’en 2024 – a également été approché par Newcastle lors de ce mercato hivernal, mais l’ancien de Liverpool a refusé l’offre (prêt de six mois) du club de Premier League.