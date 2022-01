Pochettino pousse pour récupérer Ndombele au PSG

Tanguy Ndombélé renforcera-t-il l’effectif du PSG avant la fermeture du mercato hivernal ? Depuis plusieurs jours, les rumeurs font état d’un intérêt des Rouge & Bleu pour le milieu de terrain de Tottenham. Si les dirigeants parisiens pensent avant tout à dégraisser leur effectif dans les jours qui viennent, un renfort au milieu de terrain est également à l’étude. Comme nous le révélions ce mardi, le joueur fait du Paris Saint-Germain sa priorité absolue, et les discussions entre les trois parties vont dans le bon sens, même si aucun accord n’a été trouvé. Mais un quatrième acteur pourrait entrer dans la danse, en la personne de Mauricio Pochettino.

En effet selon les informations de RMC Sport, le coach parisien a fait du joueur une priorité et « espère pouvoir compter sur Tanguy Ndombele dans son effectif avant la fin du mercato hivernal. » L’entraîneur estime que l’international français « apporterait quelque chose de différent par rapport aux joueurs déjà présents dans son groupe » et souhaiterait même l’aligner pour le huitième de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Celui qui l’a déjà entrainé à Tottenham connait les qualités du milieu de terrain, et pousse donc pour pouvoir de nouveau compter sur lui. À cinq jours de la fin du mercato hivernal, le PSG semble accélérer pour changer une partie de son effectif, que ce soit au niveau des départs ou encore des arrivées.