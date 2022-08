Un premier choc à domicile !

Pariez avec ParionsSport en ligne sur le match entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, aujourd’hui à 20h45. Après trois premières rencontres réussies par le PSG, qui se sont conclues par trois succès de très hauts niveau, 17 buts inscrits pour 3 encaissés, les Parisiens vont affronter un gros morceau ce soir au Parc des Princes. Avec la réception de l’AS Monaco, les hommes de Christophe Galtier vont faire face à leur premier test à domicile.

A l’occasion de ce choc, nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de notre partenariat avec ParionsSport et ses marques de paris sportifs ParionsSport en ligne et ParionsSport Point de vente, également partenaire premium du Paris Saint-Germain, avec qui nous allons travailler tout au long de la saison pour vous proposer le meilleur contenu et les meilleurs pronostics !

Ce partenariat est une fantastique opportunité pour notre média afin de se développer et de toujours mieux informer nos fidèles CSiens. Nous vous donnerons notamment lors des rencontres phares de cette saison les pronostics de notre rédaction.

Ce match Paris Saint-Germain – AS Monaco dispose en tout cas de très belles cotes chez notre partenaire ParionsSport en ligne ! Faites votre choix parmi la sélection de paris proposée ci-dessous et bénéficiez d’une offre de bienvenue avec ParionsSport en ligne pouvant aller jusqu’à 200€ offerts en paris gratuits* si votre premier pari est perdant !

Le pronostic de la redac’

Au sein de la rédac’, il nous est impossible d’imaginer le Paris Saint-Germain laisser cette rencontre lui échapper et on voit de nouveau une large victoire parisienne sur le score de 4-1. Celle-ci est tout de même cotée à 11,50. Kylian Mbappé sera aussi au centre des discussions et ce dernier s’est déjà montré particulièrement efficace contre son club formateur, et cela tombe bien, la cote du but est à 1,55 sur ParionsSport en ligne.

Par ailleurs, l’absence de Vitinha suite à sa suspension devrait permettre à Renato Sanches de débuter pour la première fois dans le onze concocté par Christophe Galtier. Il devrait briller comme lors de sa première entrée contre Montpellier, et on peut imaginer que le box-to-box portugais fera tout pour marquer un but. La cote de sa réalisation est en tout cas à 3,90, proche de celle d’Hakimi, déjà buteur à deux reprises sur les trois premiers matchs, qui voit lui son but coté à 3,85.

Hugo Ekitike, l’heure du réveil ?!

Enfin, notre rédaction ne pouvait faire de pronostics sans évoquer le cas de Hugo Ekitike. Si l’attaquant français ne devrait encore une fois pas débuter la rencontre, il est difficile d’imaginer Christophe Galtier lui donner aussi peu de temps de jeu que sur les trois premiers matchs de Ligue 1, où il n’a cumulé que 13 minutes de temps de jeu. Incisif et insatiable, mais également sans doute aidé par ses coéquipiers qui auront à cœur de le servir au mieux pour réussir ses débuts, nous imaginons l’espoir français entrer en jeu et scorer le dernier but de ce match face à une défense monégasque particulièrement poreuse la semaine dernière contre Lens. La cote de Hugo Ekitike dernier buteur est à 5,50 sur ParionsSport en ligne.

Les cotes sont susceptibles d’évoluer.

Nous vous souhaitons un bon match, et à vos paris !

Nous vous rappelons par ailleurs que les jeux d’argent sont strictement interdits aux personnes mineures. Pour ne pas faire du jeu d’argent un réflexe que je répète sans fin, il est important de me fixer des limites de temps et de faire des pauses régulières.

*Voir conditions sur le site de ParionsSport en ligne

La semaine passée, AUCUN CSien n’a su trouver le score exact face au LOSC ! En même temps, vu le score… Il était difficilement trouvable ! Prochaine chance ce soir à partir de 20h45 !