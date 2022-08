PSG : Kenny Nagera prend la direction de Lorient en prêt

L’opération dégraissage se poursuit au PSG, et certains titi parisien vont en faire les frais. C’est le cas de Kenny Nagera. Depuis la reprise le 4 juillet dernier, le jeune attaquant de 20 ans évolue avec « groupe 2 », et voit son avenir en Rouge & Bleu se boucher. C’est en ce sens que le jeune formé au PSG est entré en réflexion quant à son futur, afin de trouver du temps de jeu. Après deux prêts consécutifs à Bastia en Ligue 2 et Avranches en N1, Kenny Nagera va connaître son troisième prêt lors de l’exercice 2022-2023, durant lequel il portera le maillot du FC Lorient selon les informations du Parisien. Ces derniers avancent que ce prêt est associé à une option d’achat, dont le montant n’a pas encore filtré. Un accord entre les Merlus et le PSG qui permettra à l’attaquant d’évoluer dans l’élite.

L’information a été confirmée par le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi. Pour rappel, le titi parisien est lié à son club formateur jusqu’en juin 2025.