Le PSG a débuté sa saison 2022-2023 de façon idyllique. Après sa pré-saison parfaite avec 4 victoires en autant de rencontres, le club de la capitale a livré un véritable récital face au FC Nantes (4-0) au Trophée des Champions. Désormais, les hommes de Christophe Galtier se préparent pour le début du championnat face au Clermont Foot ce samedi (21h sur Canal Plus Décalé). Et pour cette 1ère journée de Ligue 1, le nouveau coach des Rouge & Bleu pourra, à priori, compter sur un groupe au complet avec notamment le retour de suspension de Kylian Mbappé.

« S’ils ont la même attitude tout au long de la saison, peu d’équipes vont les battre »

De son côté, le Clermont Foot voudra faire bonne figure face aux champions de France en titre. À deux jours de la réception du PSG au Stade Gabriel Montpied, le coach du CF63 – Pascal Gastien – a été questionné sur le niveau affiché par les Rouge & Bleu face aux Nantais, dans des propos rapportés par le compte Twitter du Clermont Foot. « Face à Nantes lors du Trophée des Champions, ils ont été impressionnants. S’ils ont la même attitude tout au long de la saison, peu d’équipes vont les battre (…) C’est une équipe qui peut vous punir rapidement. Il faut donc jouer encore plus avec la tête, mettre beaucoup de cœur et faire preuve d’intelligence pour espérer faire un résultat (…) On a hâte de débuter et de renouer avec la compétition », a déclaré le technicien de 58 ans.