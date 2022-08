Entraînement au complet avant Clermont / PSG

Dimanche dernier, le PSG a parfaitement lancé son exercice 2022-2023 par le biais d’un succès fleuve face au FC Nantes en marge du Trophée des Champions (4-0). Désormais, il est temps de se pencher vers la Ligue 1, laquelle reprendra ses droits ce week-end. Et à cette occasion, les hommes de Christophe Galtier se frotteront au Clermont Foot en terre hostile (21h00).

De bonnes nouvelles

Et à deux jours de cette échéance, les joueurs parisiens étaient sur le pont à l’entraînement ce jeudi matin. Comme de coutume lors d’un avant-match, les supporters rouge et bleu ont pu profiter des 15 premières minutes de cette séance. Une séance très positive puisqu’aucun joueur ne manquait à l’appel. En effet, absent face aux Canaris, Hugo Ekitike était bien présent avec ses coéquipiers. L’ancien rémois devrait donc pouvoir participer au match de ce samedi. Les cadres que sont Neymar Jr, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Marco Verratti ou Sergio Ramos étaient, donc, bien sur la pelouse du Camp des Loges ce matin. À noter également les présences de certains titis à l’image de Warren Zaire-Emery, Éric Junior Dina-Ebimbe, Ismaël Gharbi et Arnaud Kalimuendo. Enfin, pressenti sur le départ, Idrissa Gueye était bien de la partie, tout comme Abdou Diallo ou Mauro Icardi.

Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Julian Draxler, Rafinha, Georginio Wijnaldum et Thilo Kehrer, les joueurs sur lesquels Christophe Galtier ne compte nullement, étaient, eux, bien absents comme très largement pressenti.