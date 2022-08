Ce samedi, le PSG a rendez-vous avec son tout premier match de Ligue 1. Une rencontre face au Clermont Foot qui est, d’ores et déjà, très attendue. Et à un peu plus de 48 heures du coup d’envoi (21h00), les nouvelles sont plutôt rassurantes puisqu’aucun absent n’a été à signaler à l’entraînement ce jeudi matin. D’ailleurs, au sortir de celui-ci, Christophe Galtier s’est présenté devant les différents médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour lui d’aborder énormément de sujets parmi lesquels la préparation, le match face à Nantes, le retour de la Ligue 1 ou le mercato.

Content de la préparation ?

« Oui, on est assez bien physiquement. On commence à se régler sur un plan tactique. On a joué des matches de préparation dans des stades pleins avec beaucoup d’intensité. On a fait une bonne préparation. On n’a pas eu de blessures. Tout le monde a bien travaillé. »

Le Trophée des Champions

« j’ai apprécié le fait qu’on est marqué autant de buts. J’ai aimé le respect de l’organisation, les principes de jeu. Avoir aussi des temps de possession intéressants. Le fait que tout le monde ait fait des efforts. Il y a eu une volonté d’attaquer en force et de bien défendre. On a concédé peu d’occasion. En revanche, on ne doit pas donner autant de possibilités sur coup de pied arrêté à nos adversaires. »

Le match contre Clermont

« C’est le premier match. Il y aura beaucoup d’engagement dans un stade plein. C’est une équipe qui a fait une bonne saison pour un promu l’année dernière. Ils voudront nous poser des problèmes. Il faudra être concentré et le plus dangereux possible. Bien sûr qu’on y va avec l’objectif de l’emporter. »

Le système de jeu

« On peut avoir le sentiment que ce système est défensif. Je pense que c’est le contraire. C’est un système qui peut nous permettre d’avoir beaucoup de joueurs en situation haute. Avec des pistons très hauts qui peuvent nous permettre d’avoir du monde dans la surface adverse. On s’aperçoit que de plus en plus d’équipes jouent dans ce système. Il permet d’attaquer en nombre et de garantir un certain équilibre. C’est très intéressant également dans la transition. »

Le retour de Kylian Mbappé et l’équilibre de l’équipe

« C’est un plaisir de récupérer Kylian pour ce premier match de championnat. Il est très heureux de retrouver la compétition. L’équilibre, c’est une question d’envie. C’est aussi une responsabilité individuelle. On doit être très attentif à ne pas donner de possibilités à l’adversaire de nous faire courir. C’est une priorité dans un plan collectif, mais aussi une responsabilité individuelle. Quand un coéquipier fait les efforts, cela donne également envie aux autres. il peut également arriver dans un match de devoir d’accepter certaines périodes de jeu. On peut se retrouver avec des attaquants qui ont, pour x raisons, des difficultés à revenir. On. doit accepter de défendre ensemble, mais on peut aussi passer à travers. Dans ce cas, il faut gagner du temps pour reconstituer le bloc équipe. »

Les points positifs à retenir de la préparation

« Le sérieux, l’état d’esprit. Le groupe a été sérieux. L’état d’esprit a été bon. Les joueurs ont été disponibles à l’entraînement. Ils ont participé à la préparation des matches avec le système, avec beaucoup de travail avec de la vidéo pour corriger quelques erreurs. Ils ont aussi des idées à faire valoir, il faut être à l’écoute. C’est très intéressant. »

Renato Sanches

« Renato est un joueur qui a des qualités que d’autres n’ont pas. C’est un joueur différent de Marco et de Vitinha, même de Danilo. C’est un joueur très percutant, technique avec de l’impact. On cherchait un joueur qui connaissait le championnat de France, mais aussi le niveau international. Il va être en retard par rapport à ses partenaires en termes de préparation vu qu’il attendait son transfert. C’est un joueur qui sait casser des lignes et qui peut aussi faire du bien dans l’aspect défensif. »

La problématique de la Coupe du Monde

« On n’est pas aller jusqu’à la réflexion de la Coupe du Monde. On jauge semaine après semaine. Pour faire en sorte d’avoir un cycle hebdomadaire avec des séances très technique et tactique. Il faudra certainement aérer cela en vue de la Coupe du Monde. L’idée c’est d’avoir une équipe du PSG très performante, à n’importe quel moment. On travaille avec la direction sportive pour avoir cela. Il va falloir, à mon avis aussi, manager et ménager les organismes. C’est pour cela, qu’on devra aménager les temps de jeu pour perdre le moins de joueurs d’ici le 13 novembre. »

Hâte de démarrer la saison ?

« On fait ce métier pour être dans la compétition et vivre des émotions. On vit pour la compétition. Là, c’est le premier match et on veut rentrer dans ce championnat. Il y a toujours une réelle envie de démarrer. Les stades sont pleins dès que le PSG se déplace. Il y a une vraie adversité. J’ai envie de découvrir cela avec le PSG. »

Sergio Ramos, un taulier ?

« Sergio fait partie des cadres du vestiaire et j’ai par habitude de penser que ce genre de joueurs, qu’il joue ou non, doit apporter de l’expérience. On ne peut pas avoir joué autant de grands matches par hasard. Cela m’est arrivé que des joueurs expérimentés ne jouent pas dans mes anciens clubs, mais je m’appuie sur eux. Ils peuvent m’apprendre des choses, notamment grâce à leur vécu que je n’ai pas. Sergio n’a manqué aucun entraînement. Il a reçu un choc sur le quadriceps face à Nantes. J’ai demandé s’il pouvait encore jouer. Il m’a dit que oui, donc je l’ai laissé. »

Combien de recrues après Sanches ?

« J’attends encore trois joueurs. Après il y a les difficultés liées au mercato. On n’est pas là non plus pour empiler les joueurs. Je veux des joueurs très proches en termes de niveau pour mettre en place une concurrence saine. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver ? je ne sais pas. Mais la direction met tout en œuvre pour que l’équipe soit la plus compétitive possible. »