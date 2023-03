Rabesandratana et la problématique Messi au PSG

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi semble actuellement en suspens quant à une hypothétique prolongation avec le PSG. Un PSG qui va également devoir se poser la question du bien-fondé d’une telle opération.

L’aventure de Lionel Messi en terre parisienne n’est pas vraiment un long fleuve tranquille, loin de là. Après un premier exercice délicat, la Pulga a su sortir de bien meilleures copies en 2022-2023. Problème, malgré des statistiques plus qu’intéressantes et une influence réelle, l’ancien blaugrana a raté le coche lors des échéances importantes des Rouge et Bleu, notamment en Ligue des Champions. De quoi s’interroger sur une éventuelle prolongation ? La direction parisienne serait, de son côté, déterminée à lui offrir un nouveau bail. Le principal intéressé serait, lui, dans l’expectative.

Le constat de Rabesandratana sur Lionel Messi

Un dossier épineux sur lequel Éric Rabesandratana est revenu sur les ondes de France Bleu Paris ce samedi matin. S’il reconnaît l’importance de Lionel Messi au sein de la troupe de Christophe Galtier, l’ancien défenseur et capitaine francilien estime qu’il ne colle pas tout à fait au projet. « Il faut faire attention quand on parle de Lionel Messi. Quand on regarde ses statistiques, c’est 65 matches pour 29 buts et 31 passes décisives. Il est donc décisif, comme on pouvait s’y attendre. Il est dans ses standards. Maintenant, au PSG, il y a un projet, celui de gagner la Ligue des Champions. Donc, on observe plus attentivement ce genre de matches plutôt qu’un PSG-Rennes. À ce niveau, on peut donc être déçu de Lionel Messi. C’est là où l’on reste sur notre faim. On ne sent pas une grande détermination. On l’a vu avec l’Argentine durant la Coupe du monde. Même si toute l’équipe joue pour lui, il s’est montré déterminé. On a senti un engouement. Là, c’est un peu mieux que sa première année, mais ce n’est pas assez. On attend beaucoup plus de Lionel Messi, en-dehors de ses statistiques. Une prolongation ? QSI veut le prolonger. Mais j’ai l’impression qu’il ne s’inscrit pas dans le projet du PSG. On a besoin de joueurs plus déterminés. »