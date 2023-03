Bruno Genesio, le coach du Stade Rennais, s’est présenté en conférence de presse ce vendredi à deux jours du déplacement au Parc des Princes en marge de la 28e journée de Ligue 1. Morceaux choisis.

Éliminé de la Ligue des Champions, le PSG doit désormais sécuriser l’autre titre de sa saison après le Trophée des Champions. Pour cela, il faudra conserver la confortable avance de dix points actuelle. Les hommes de Christophe Galtier, après une passe délicate, ont notamment enchaîné quatre succès de rang en Ligue 1, le dernier en date sur le terrain de Brest sur le score de 1-2.

Bruno Genesio prévient ses joueurs

Cette fois, c’est le Stade Rennais qui se présente face au PSG. Des rennais qui veulent rester dans la course aux places européennes et qui restent sur une défaite à domicile face à l’AJ Auxerre (0-1) lors de la journée précédente. Une désillusion sur laquelle Bruno Genesio, présent en conférence de presse ce jour, souhaite s’appuyer pour livrer une prestation à l’opposée. Dans le cas contraire, celui-ci ne prédit rien de bon pour ses joueurs.

« Jouer contre le PSG, un match différent ? Oui, forcément. Dans ces matches-là, on a plus de vigilance. Parce que si on devait afficher le même état d’esprit dimanche que celui qu’on a affiché à Auxerre, on peut prendre une belle fessée. J’espère que cette défaite va nous servir pour resserrer les rangs. (…) L’important, c’est de réagir. Et c’est ce que j’attends de mon groupe dès ce dimanche au Parc des Princes. (…) Un déplacement idéal pour rebondir ? Quand on va à Paris on a une sorte de crainte. Donc, forcément, ça resserre les liens. En face, c’est la meilleure équipe du championnat, elle va être championne. C’est un adversaire redoutable. Mais c’est un match où on a tout à gagner. »