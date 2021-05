Genesio : “Les joueurs du PSG sauront se remobiliser”

Demain (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace sur la pelouse de Rennes dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Une rencontre qui intervient après une désillusion en milieu de semaine avec l’élimination en demi-finale. Les Rouge & Bleu devront absolument s’imposer contre les Bretons pour rester dans la course au titre. Bruno Genesio, l’entraîneur rennais, s’attend à un PSG très concentré demain. “Une équipe avec l’envie de gagner le titre en L1, et qui aura besoin des 3 points, explique l’ancien coach lyonnais pour l’Equipe. Les Parisiens ont l’habitude de ces moments-là, dans un sens ou dans l’autre, et sauront se remobiliser. Ce sera un match difficile mais aussi excitant pour nous.”