Pour 51% des Français, le PSG a fait un bon parcours en C1

Cette semaine, le PSG a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City. Les Parisiens ne seront pas en finale pour la deuxième fois de suite de la Champions League. Mais les Rouge & Bleu ont tout de même réalisé un beau parcours en éliminant le FC Barcelone en huitièmes de finale, et le Bayern Munich – le tenant du titre – en quarts de finale. Dans un sondage Odoxa pour RTL et Winamax, 51% des Français estiment que le PSG a fait un beau parcours en Champions League cette saison. Le pourcentage monte à 61% chez les amateurs de foot. Aussi interrogé sur l’avenir de Mauricio Pochettino, et Kylian Mbappé, les amateurs de foot sont 68% pour l’entraîneur poursuive l’aventure et 74% pour que le PSG fasse tout son possible pour prolonger l’attaquant français.

L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 5 et jeudi 6 mai 2021 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 400 amateurs de football.