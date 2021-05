Ce samedi, comme à son habitude, le PSG a dévoilé un point médical pour évoquer l’état de santé de son groupe. Et dans ce dernier, on a appris que Marco Verratti s’était blessé au genou droit à l’entraînement et qu’il était forfait pour le déplacement à Rennes demain. L’Italien – qui sera réévalué dans 48 heures – souffre exactement d’une “contusion au genou droit avec une distension du ligament latéral interne.” Certains parlaient de fin de saison pour le milieu de terrain. Mais selon RMC Sport, le PSG espère récupérer son petit hibou pour l’éventuelle finale de Coupe de France, le 19 mai prochain.