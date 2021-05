Le PSG a encore deux titres à aller chercher en cette fin de saison, la Ligue 1 et la Coupe de France. En championnat, le PSG se déplace demain soir (21 heures) à Rennes en clôture de la 36e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté devant la presse. Extraits choisis.

L’élimination contre City et la fin de saison

Pochettino : “C’est une grande déception de ne pas être en finale de Ligue des champions. Nous avons de grands joueurs et la gestion émotionnelle est importante et nos grands joueurs savent qu’ils doivent se préparer pour la suite. Nous avons trois matches à gagner pour essayer de remporter la Ligue 1. Le titre ne dépend pas de nous mais cela dépend de nous de gagner les trois matches pour mettre la pression sur Lille.

La prolongation de Neymar

Pochettino : “Toute la famille du PSG est heureuse de la prolongation de Neymar. Le défi pour nos joueurs, avec tout le talent qu’ils ont, c’est de se comporter en équipe et de mettre leur talent au service de l’équipe. C’est notre grand défi pour l’avenir. C’est plus facile de construire avec des joueurs de talent comme Neymar qui a prolongé plusieurs années.“

Le titre de champion

Pochettino : “La victoire de Lille nous force à gagner dimanche pour réduire l’écart. Nous devons gagner nos trois matchs et espérer qu’ils ne le fassent pas. Une erreur d’une équipe peut signifier la perte du titre. Il faut voir si une équipe perd des points. L’objectif c’est de gagner dimanche et les deux matches d’après en championnat.“

Les insultes de Kuipers

Pochettino : “Tout ce qui simplifie les choses d’un point de vue technologique est le bienvenu. Tout dépend ensuite de la manière dont on l’utilise. Au cœur des matches c’est parfois difficile de se contrôler pour les arbitres et les joueurs. Des choses peuvent être dites et parfois l’intention n’est pas celle des mots. Je suis en faveur des améliorations technologiques qui peuvent aider les acteurs du jeu.“

Son discours après City

Pochettino : “Les joueurs sont dans un sentiment normal. Ils ont été touchés par l’élimination car c’est une déception énorme. Au niveau individuel, cela dépend de chacun et les joueurs peuvent le digérer de manières différentes. Au niveau collectif, on est des professionnels et il faut tourner la page. L’équipe est bien et doit se préparer pour le match suivant. Le défi c’est d’être prêt pour le prochain match, celui contre Rennes, le résultat dépendra de notre rendement et non du résultat contre Manchester.“

La prolongation de Neymar pour convaincre Mbappé de prolonger ?

Pochettino : “L’ambition est là. Cela montre l’ambition du club pour le présent et le futur. La prolongation de Neymar montre les ambitions du club pour aujourd’hui et pour le futur à moyen et long terme. Tout le monde doit comprendre que l’ambition du club est de s’améliorer et de remporter des succès au-delà des difficultés que l’on peut rencontrer dans le moment présent.“

La blessure de Verratti

Pochettino : “Je ne sais pas la réalité de ce qu’il a d’un point de vue médical et je ne vais donner une opinion. On verra dans les prochains jours quel est le problème. Mais en attendant les résultats des examens, on ne peut pas donner de réponse. On est optimiste et on espère que cela ne sera pas trop grave et qu’il sera rapidement prêt.“