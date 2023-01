Bruno Génésio a la recette face au PSG. L’entraîneur de Rennes, avec la victoire contre le PSG ce soir (1-0), est l’entraîneur qui a battu le plus de fois (5) les Rouge & Bleu depuis l’arrivée de QSI à la tête du club de la capitale. Pour réussir cet exploit, il avait décidé de changer de tactique en passant à un système à trois défenseurs centraux. Un pari payant qu’il a expliqué au micro de Prime Video.

« Je veux féliciter les joueurs en premier. Ce sont eux qui sont responsables de la performance avant tout. On a tenté quelque chose. Ça a fonctionné, car ils ont mis tout ce qu’il fallait pour que ça fonctionne, avec un peu de réussite, mais il en fallait face à ce genre d’équipes. Félicitations à eux, à mon staff. On est très heureux de battre Paris, mais aussi, de prendre trois points et rester au contact des concurrents. Je me suis inspiré de nos adversaires qui avaient posé des problèmes à Paris, que ce soit Lens ou Monaco. J’ai eu beaucoup de réflexions, beaucoup d’échanges avec les cadres de mon équipe, car je les ai concernés pour ce choix. Quand les gars ont cet esprit et cette volonté de le faire ensemble, ça paie. On a fait la mise en place uniquement la veille du match. J’en avais parlé aux cadres le lendemain du match à Clermont. L’avantage, c’est que les trois dans l’axe avaient l’habitude en ce système avec leur sélection ou en club. Il y a eu beaucoup de discussions avec les cadres, sans leur adhésion, on ne peut rien mettre en place.«

« Mbappé garde une humilité, une simplicité »

L’entraîneur breton qui a également évoqué son échange avec l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, avant son entrée en jeu.

« Je l’ai félicité pour tout ce qu’il fait, tout ce qu’il a fait et tout ce qu’il va faire encore. En dehors du très grand joueur qu’il est, c’est aussi quelqu’un que j’apprécie. Parce qu’à son âge, avec tout ce qu’il vit, il garde une humilité, une simplicité. Ce n’est pas la première fois que je le vois, je l’avais croisé une fois à Clairefontaine. Il s’était arrêté pour me saluer. Ce sont des gestes qui veulent dire beaucoup de choses sur sa personnalité et son éducation.«