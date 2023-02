OM / PSG : les compositions probables

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Marseille dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier doit faire sans Neymar, Achraf Hakimi et Renato Sanches. Quel onze va-t-il aligner ?

Après trois défaites de suite, le PSG s’est relevé la semaine dernière en s’imposant – au Parc des Princes – contre Lille (4-3). Ce soir, les Parisiens voudront une nouvelle fois s’imposer afin de prendre une belle avance de huit points sur son rival historique et laver l’affront de l’élimination en huitièmes de finale de Coupe de France. Pour cela, Christophe Galtier pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé, absent lors de la confrontation il y a deux semaines. Dans la presse hexagonale, on n’est pas d’accord sur le onze et le système que va choisir le coach du PSG pour ce dernier Classico de la saison.

4-3-1-2 ou 5-3-2 ?

Seule certitude, Gianluigi Donnarumma sera titulaire dans les buts. Pour Le Parisien, le portier italien sera défendu par une défense à quatre composée de Nordi Mukiele, revenu à l’entraînement cette semaine après un mois d’absence, Marquinhos, Sergio Ramos et Nuno Mendes. Du côté de l’Equipe, on penche pour une défense à trois avec Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Nuno Mendes et Nordi Mukiele étant positionnés dans le rôle des pistons. Pour le quotidien sportif, le milieu à trois devrait être composé de Marco Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz. Pour le Parisien, c’est Danilo Pereira qui accompagnerait Verratti et Ruiz. Pour l’attaque, l’Equipe voit un duo Kylian Mbappé, Lionel Messi alors que le quotidien francilien pense à un duo Mbappé, Hugo Ekitike soutenu par Lionel Messi en position de numéro 10.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (c), Ramos, Mendes – Verratti, Danilo, Ruiz – Messi – Mbappé, Ekitike

Le XI probable du PSG selon L'Equipe : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (c), Ramos, Kimpembe, Mendes – Vitinha, Verratti, Ruiz – Mbappé, Messi
Le XI probable de l'OM : Lopez – Clauss, Balerdi, Bailly, Kolasinac, Tavares – Rongier, Veretout -Under, Sanchez, Malinovski

