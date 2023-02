Le PSG est dans une mauvaise passe. Les Parisiens restent sur trois défaites de suite. Depuis le début de l’année 2023, ils ont même perdu cinq rencontres. Le club de la capitale ne propose pas non plus des prestations emballantes. Tout ça fragilise la situation de Christophe Galtier. S’il devait être remplacé, le nom d’un nouvel entraîneur est arrivé sur la table.

Le PSG pourrait-il changer d’entraîneur d’ici à la fin de la saison ? Le club de la capitale n’est pas dans la meilleure partie de sa saison. Depuis son retour à la compétition, le PSG a perdu cinq fois, dont trois fois de suite. Il est éliminé de la Coupe de France, a perdu la manche aller en Ligue des Champions et compte cinq points d’avance en tête de la Ligue 1. Christophe Galtier n’est pas menacé dans l’immédiat mais si les résultats ne s’arrangent pas, il pourrait partir plus tôt que prévu. Les noms de Zinedine Zidane et Thomas Tuchel ont été avancés mais ils ne seraient pas seuls sur la possible liste des remplaçants de l’ancien coach niçois.

José Mourinho apprécié par Doha

Selon les informations de Foot Mercato, Luis Campos – qui pourrait aussi être menacé si la suite de la saison est compliquée – aurait eu récemment des contacts avec José Mourinho. L’actuel coach de l’AS Roma a souvent été associé au PSG ces dernières années. Le coach portugais est apprécié par Luis Campos mais également Doha, qui n’a jamais caché son admiration pour le Special One même si le rêve des dirigeants parisiens reste Zinedine Zidane. « Au PSG, José Mourinho ne ferait pas de sentiments, et n’aurait aucun mal à mettre Kylian Mbappé, qu’il adore, au centre du projet« , indique le média footballistique. Ce dernier fait savoir qu’il n’y a, actuellement, aucun contact entre le PSG et l’AS Roma, avec qui Mourinho est sous contrat jusqu’en juin 2024.