Georginio Wijnaldum n’aura pas de bon de sortie cet hiver

Georginio Wijnaldum a rejoint le PSG l’été dernier en provenance de Liverpool libre de tout contrat. Le milieu de terrain (31 ans) a du mal à s’acclimater à son nouvel environnement. Même s’il a joué 20 matches depuis le début de la saison (3 buts, 1 passe décisive), il n’a commencé que 10 rencontres.

Il n’a pas encore trouvé sa place et retrouver son niveau affiché chez les Reds. Plus tôt dans la semaine, on évoquait un possible départ dès cet hiver pour l’international néerlandais. Mais ce vendredi, Sky Sports explique qu‘il est peu probable que le PSG accorde un bon de sortie – pour un prêt – à son numéro 18 cet hiver même si ce dernier serait ouvert à retrouver la Premier League sous la forme d’un prêt cet hiver.