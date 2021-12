Kylian Mbappé nommé pour le plus beau but de la semaine en C1

Kylian Mbappé a été l’homme du match lors de la confrontation entre le PSG et le Club Bruges (4-1). Auteur d’un doublé lors des sept premières minutes de la dernière rencontre de la phase de groupes de Ligue des Champions, il a aussi délivré une passe décisive pour Lionel Messi.

Son deuxième but, sur une offrande d’Angel Di Maria a été nommé pour devenir le but de la semaine de la Champions League. L’attaquant du PSG (22 ans) est en concurrence avec Mason Greenwood (Manchester United) et sa reprise de volée, Magomed Ozdoïev (Zénith) pour sa demi-volée en pleine lucarne à l’entrée de la surface et la frappe enroulée de l’extérieur droit de la surface de Marco Asensio (Real Madrid). Pour voter pour Mbappé, c’est ici.

Kylian Mbappé qui est également en lice pour le titre de meilleur joueur de la semaine. Il est en concurrence avec Antoine Griezmann, Arnaut Danjuma (Villarreal) et le titi du PSG Jonathan Ikoné.