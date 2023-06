Revue de Presse PSG : Skriniar, Osimhen, Xavi Simons…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 22 juin 2023. Le prix hallucinant demander par Naples pour Victor Osimhen, le retour sur les terrains de Milan Skriniar qui ravit le PSG….

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le cas Xavi Simons. En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Xavi Simons avait rejoint le PSV Eindhoven libre de tout contrat pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2027. Dans son contrat, il y a une clause de rachat pour le champion de France activable cet été. Même si le club de la capitale lève cette dernière, c’est le joueur qui aura le dernier mot. Alors que l’on évoquait une clause à 12 millions d’euros, cette dernière serait de six millions d’euros, dont deux à payer par le club néerlandais au joueur. Selon le quotidien sportif, faire revenir le titi est une hypothèse qui ne déplaît pas à Paris. « Il lui faudra toutefois trouver des arguments pour convaincre un élément qui, faute de temps de jeu suffisant dans la capitale, avait préféré progresser dans son pays d’origine. » À Eindhoven, où il a réalisé une excellente saison 2022-2023 (22 buts et 12 passes décisives en 48 matches), il n’est pas sûr de pouvoir disputer la Ligue des Champions. En effet, le PSV a terminé deuxième du championnat et sera engagé en août au troisième tour préliminaire, rappelle l’Equipe. Un point qui pourrait le convaincre de revenir au PSG ? Affaire à suivre…

Dans son édition du jour, le quotidien sportif dévoile une interview de Georginio Wijnaldum. Un entretien dont les meilleurs moments seront retranscrits sur le site dans quelques minutes.

Dans son édition du jour, le Parisien évoque le mercato du PSG et sa quête d’avant-centre. Dans cette optique, trois noms reviennent avec insistance dans l’actualité des Rouge & Bleu. Randal Kolo Muani, Harry Kane et Victor Osimhen. Meilleur buteur de Serie A (26 buts), l’ancien lillois attise les convoitises. Son président, Aurelio de Laurentiis, souhaite le garder mais si une offre impossible à refuser arrive sur la table, il pourrait changer d’avis. Et il a fixé la barre très très haute pour lâcher son international nigérian. Auteur d’une très belle saison sous le maillot du Napoli, avec 31 buts et 5 passes décisives en 39 matches, il attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Le Bayern Munich, Chelsea, Manchester United et le PSG s’intéressent à lui. « Si le nom de Harry Kane circule régulièrement du côté de Paris, Luis Campos est très attiré par le profil de Victor Osimhen qu’il a connu à Lille« , avance le quotidien francilien. Pour recruter l’international nigérian, il faudra sortir le chéquier. Selon les informations du Parisien, Aurelio De Laurentiis demanderait pas moins de 180 millions d’euros. « Difficile, dans ces conditions, d’imaginer le PSG accéder à cette demande délirante du Napoli. » Depuis le mercato estival 2022, les dirigeants parisiens ne veulent pas entrer dans la surenchère. « Même s’ils disposent d’une enveloppe plus fournie que l’an passé, les dirigeants parisiens n’investiront pas une telle somme sur le seul Osimhen« , conclut le quotidien francilien.

Le Parisien évoque également le retour sur les terrains du futur défenseur central du PSG, Milan Skriniar. Gêné par une blessure au dos depuis de très long mois, il s’était fait opéré au mois d’avril. Absent des terrains depuis le 14 mars dernier, il avait refait son apparition dans le groupe de l’Inter pour les trois derniers matches sans jamais entré en jeu. Malgré un temps de jeu négatif pendant trois mois, il a été convoqué par son sélectionneur pour les deux matches de qualifications à l’Euro 2024 contre l’Islande et le Liechtenstein. Capitaine et cadre de la sélection, Skriniar (98e) a joué l’intégralité des deux rencontres. Durant ces deux matches, l n’a pas particulièrement été sollicité mais il n’a surtout ressenti aucune gêne apparente, explique Le Parisien. « Ces deux rencontres disputées par le défenseur central n’ont pas échappé au club parisien, attentif à l’évolution de la situation de son futur joueur avec lequel le lien n’a pas été rompu ces dernières semaines, surtout après son opération. » Le PSG a apprécié ce retour sur les terrains, « bien qu’aucune réelle inquiétude ne se soit fait ressentir sur son cas » au sein du champion de France « confiant quant au processus de récupération de sa recrue. »

Le Parisien indique que même si Skriniar aura encore besoin de temps afin de retrouver totalement ses sensations, sa mobilité et du rythme, il sera apte à participer normalement aux séances d’entraînement dès son arrivée, « ce qui n’est pas pour déplaire à un PSG dépeuplé en défense. » Même si son entourage explique qu’il est toujours un joueur de l’Inter, jusqu’au 30 juin et la fin de son contrat, le joueur est lui déjà tourné vers le PSG. « Il confie en privé être motivé à l’idée de revêtir le maillot parisien après plus d’un an de tractations et de rendez-vous manqués lors des deux précédents mercatos. » Le timing de l’officialisation de son arrivée devrait dépendre du dossier de l’entraîneur, conclut Le Parisien.