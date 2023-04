Georginio Wijnaldum, qui a raté sa première saison au PSG, a été prêté l’été dernier à la Roma. Malgré une saison galère en raison de blessures, le club italien souhaiterait conserver l’international néerlandais.

Arrivée libre au PSG lors de l’été 2021, Georginio Wijnaldum n’a jamais réussi à s’imposer comme une pièce maîtresse du milieu de terrain des Rouge & Bleu au côté de Marco Verratti. Afin de s’assurer d’avoir du temps de jeu dans l’optique de la Coupe du monde, il avait accepté de rejoindre l’AS Roma sous la forme d’un prêt avec option d’achat à hauteur de 8 millions d’euros. Mais pas de chance pour lui, dès le début de la saison, il se blesse gravement avec une fracture du tibia. Il manquera de long mois de compétition, et donc le Mondial au Qatar. De retour sur les terrains, il a petit à petit trouvé une place de titulaires et enchaînait les matches jusqu’à la semaine dernière. Lors de la rencontre d’Europa League contre le Feyenord, il est rapidement sorti en raison d’une douleur au niveau du muscle fléchisseur de la jambe gauche. Il pourrait de nouveau être absent plusieurs semaines. Malgré ça, le club romain aurait une idée en tête pour son avenir.

La Roma aimerait le conserver mais…

Selon les informations de Goal, même s’il s’est de nouveau blessé, l’AS Roma aimerait conserver Georginio Wijnaldum, qui a encore un an de contrat avec le PSG. Mais l’actuel quatrième de Serie A pose ses conditions. La Roma ne compte pas lever l’option d’achat de 8 millions d’euros assortie à son prêt. « et espère récupérer libre un joueur qu’il estime avoir payé assez cher pour avoir passé six mois à l’infirmerie. Pour l’heure, aucune discussion à ce sujet n’a été entamée entre les deux parties. » Si jamais le PSG accepte ce deal, il y aura une deuxième condition, que l’ancien de Liverpool baisse son salaire, estimé à 900 000 euros par mois.