Blessé à la cheville gauche contre Brest le 15 janvier dernier, Georginio Wijnaldum a manqué 27 jours de compétition. Le milieu de terrain néerlandais a fait son retour sur les terrains le 11 février lors de la réception du Stade Rennais. Pour le programme de PSG TV – Objectif terrain – l’ancien Reds a évoqué sa convalescence.

« Au tout début, c’était vraiment très douloureux. Mais jour après jour, ça s’est amélioré. Et après quelques jours, je n’ai plus utilisé de béquilles. C’est une blessure qui nécessite que ma cheville se repose. Parfois, c’est difficile parce que je veux accélérer…Mais je dois respecter ma cheville et prendre mon temps. Tous les joueurs qui se blessent veulent revenir vite, mais ça dépend aussi du corps…et dans ce cas, je dois juste faire attention à ne pas revenir trop vite pour ne pas me blesser à nouveau.«